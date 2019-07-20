Пашинян представил концептуальные положения экономической революции

В ходе работы инвестиционного бизнес-форума «Мой шаг – во имя Ширакской области» премьер-министр РА Никол Пашинян представил концептуальные положения экономической политики правительства РА, которые он назвал концептуальными положениями экономической революции.

Как передает Арменпресс, так сказал 20 июля Никол Пашинян в приветственной речи на открытии инвестиционного бизнес-форума «Мой шаг – во имя Ширакской области» в Технологическом центре Гюмри.

«Думаю, этот форум – подходящий повод, чтобы спустя год после известных событий я представил определенные концептуальные подходы в экономической политике правительства. По сути, эти концептуальные подходы я должен назвать концептуальными положениями экономической революции, которые в ближайшее время обобщим и представим в виде целостной стратегии – как мы представляем развитие Армении, как мы представляем экономическую структуру Армении», - сказал премьер.

Никол Пашинян отметил, что проведенными в Налоговом кодексе реформами на этом этапе уже удалось сделать важный шаг.

«В связи с проведенными в Налоговом кодексе реформами мы рассматриваем несколько уровней: микроуровень, то есть политику в сфере микробизнеса, политику в сфере среднего бизнеса и политику в сфере более мелкого бизнеса, что, пожалуй, будет в центре нашего внимания в предстоящих делах. Считаю важным констатировать, что в экономике Армении мы сформировали новый слой, назвав эго микробизнесом. И с 1 января 2020г. компании с определенной деятельностью, имеющие оборот до 24 млндрамов, вообще будут освобождены от всякого вида налогов. Плюс к этому, для сотрудников этих компаний подоходный налог составит 5000 драмов – вместо установленных 22%.

Мы придаем этому особую важность в плане повышения деловой активности граждан Армении. Это поддержка правительства РА своих граждан, а также призыв – в конце концов, развернуть определенную деятельность. Мы рассматриваем это обстоятельство как важный инструмент в преодолении бедности», - сказал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Инициированный правительством бизнес-форум «Мой шаг – во имя Ширакской области» нацелен на создание платформы, которая будет способствовать экономическому развитию общин посредством становления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества местных и иностранных бизнесменов.

Форум дает возможность представить экономический потенциал региона, перспективы развития и четкие отраслевые инвестиционные проекты.

Исходя из специфики области, в работе конференции установлены следующие направления: IT, промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Форум начался с выставки продукции предприятий и сферы услуг Ширакской области, на которой участники ознакомятся с продукцией более 60 организаций и частных производителей.

В официальной части форума участвуют более 300 человек. Присутствуют премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководители отраслевых ведомств, депутаты, аккредитованные в РА послы, государственные и частные компании, 50 зарубежных предпринимателей 150 местных бизнесменов и др.