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Пашинян представил концептуальные положения экономической революции


В  ходе  работы  инвестиционного  бизнес-форума «Мой  шаг – во имя Ширакской  области» премьер-министр РА  Никол Пашинян представил концептуальные  положения  экономической  политики правительства РА, которые  он назвал концептуальными  положениями  экономической  революции.

Как  передает Арменпресс, так  сказал  20 июля Никол Пашинян  в приветственной  речи на открытии инвестиционного  бизнес-форума «Мой  шаг – во имя Ширакской  области» в Технологическом центре  Гюмри.

«Думаю, этот форум – подходящий  повод, чтобы  спустя  год после  известных событий  я представил  определенные  концептуальные подходы  в экономической  политике  правительства. По сути,  эти  концептуальные подходы   я должен назвать  концептуальными  положениями  экономической  революции, которые  в ближайшее время обобщим и представим в виде  целостной  стратегии – как мы  представляем развитие  Армении, как  мы  представляем экономическую структуру Армении», - сказал премьер.

Никол Пашинян отметил, что  проведенными в Налоговом кодексе реформами на этом этапе уже удалось сделать важный  шаг.

«В связи с проведенными в Налоговом кодексе реформами мы  рассматриваем несколько уровней: микроуровень, то есть политику  в  сфере микробизнеса, политику  в  сфере среднего бизнеса и политику  в  сфере более мелкого бизнеса, что, пожалуй,  будет в центре нашего внимания  в предстоящих делах. Считаю важным  констатировать, что в  экономике  Армении мы  сформировали новый  слой, назвав эго микробизнесом. И  с 1 января 2020г. компании с определенной  деятельностью, имеющие оборот до 24 млндрамов, вообще  будут освобождены  от всякого вида налогов. Плюс к этому, для  сотрудников этих компаний  подоходный  налог  составит 5000 драмов – вместо установленных 22%.

Мы  придаем  этому  особую важность  в плане повышения  деловой активности граждан Армении. Это поддержка правительства  РА своих граждан, а также призыв – в конце концов, развернуть определенную деятельность. Мы  рассматриваем это обстоятельство как важный  инструмент в  преодолении бедности», - сказал   премьер-министр РА  Никол Пашинян.

Инициированный правительством бизнес-форум «Мой  шаг – во имя Ширакской  области»  нацелен на создание платформы, которая будет способствовать экономическому развитию общин посредством становления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества местных и иностранных бизнесменов.

Форум дает возможность представить экономический потенциал региона, перспективы развития и четкие отраслевые инвестиционные проекты.

Исходя  из  специфики области, в работе  конференции установлены следующие направления: IT, промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Форум начался с выставки  продукции предприятий и сферы  услуг Ширакской области, на которой  участники ознакомятся с продукцией более 60 организаций  и частных производителей.    

В официальной части форума  участвуют более  300 человек. Присутствуют премьер-министр  Никол Пашинян, министр  территориального управления  и инфраструктур Сурен Папикян, руководители отраслевых ведомств, депутаты, аккредитованные в РА послы, государственные и частные  компании,  50 зарубежных предпринимателей 150  местных бизнесменов  и др.

 

 

 

 

 

 

 




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