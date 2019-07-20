В ближайшие дни в Армении ожидается высокая степень пожароопасности

На территории РА днем 19-го, 20-24 июля ожидается погода без осадков.

Ветер южный с порывами до 3-8 м/с.

21-го июля температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В горных и предгорных районах ожидается высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 19-го, 20-24 июля ожидается погода без осадков.