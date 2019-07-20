Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июль

В ближайшие дни в Армении ожидается высокая степень пожароопасности


На территории РА  днем 19-го,  20-24 июля ожидается погода без осадков.

Ветер южный с порывами до 3-8 м/с.

21-го июля температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В горных и предгорных районах  ожидается высокая степень пожароопасности.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   в Ереване  днем 19-го,  20-24 июля ожидается погода без осадков.

 




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