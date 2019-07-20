За прошедшую неделю Азербайджан стрелял в направлении позиций Арцаха 900 раз

За период 14-20июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 95 раз. В сторону армянских позиций произведено более 900 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.