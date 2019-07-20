Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля

Биньямин Нетаньяху установил рекорд пребывания в должности премьер-министра Израиля, опередив первого главу правительства и основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона, подсчитали эксперты аналитического центра "Израильский институт демократии".

По состоянию на субботу, 20 июля, Нетаньяху провел во главе кабинета 4876 дней. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Двадцатого июля 2019 года Биньямин Нетаньяху устанавливает рекорд среди всех израильских премьер-министров по числу дней в должности, опережая Давида Бен-Гуриона, который проработал 4875 дней - около 13 с половиной лет", - говорится в публикации.

Нетаньяху непрерывно руководит правительством Израиля с 31 марта 2009 года. Его первое премьерство пришлось на 1996-1999 годы.

Среди лидеров, которые правили в "сложившихся демократиях" после Второй мировой войны, у Нетаняху 16-й результат из 25, подсчитал Израильский институт демократии. Первую строчку составленного им рейтинга занимает Таге Эрландер. Он возглавлял правительство Швеции 8404 дня или более 23 лет – с 1946 по 1969 годы.