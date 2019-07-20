Анна Акопян посетила известного композитора Владилена Бальяна

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов «Мой шаг» и Cityofsmile Анна Акопян вечером 19 июля посетила известного композитора Владилена Бальяна.На встрече, которая состоялась по приглашению композитора, обсуждалась текущая ситуация и проблемы классической музыки.

«Отчет, который вы представили от фонда «Мой шаг», настолько тщательный, многожанровый —люди, организации, ансамбли, личности, отчет до последнего драма. Это пашиняновский почерк — отчитываться,быть честными искренним. Я хотел рассказать Вам об этом — о гордости, которую я испытал, почувствовав, какое значение Вы придаете классической музыке, сколько времени отдаете этому, даже создали организацию. Это и есть революция»,- сказал Владилен Бальян, добавив, что в сфере поддержки классической музыки в лице супруги премьер-министра он видит соратника.

«Большое спасибо за Ваши слова, оценку, которую Вы дали моей работе, моему мужу. Я с нетерпением жду встречи с ним сегодня,чтобы рассказать ему об этой встрече, о Ваших словах. Общение с Вами придает нам сил, и я благодарна за то, что Вы удостоили нас такой оценки», - сказала Анна Акопян.

Владилен Бальян вспоминал, как родились его произведения, рассказал также, что что осенью,в свой 95-й день рождения, планирует организовать вечер романса. Анна Акопян подчеркнула, что она будет рада присутствовать на концерте, а фонд «Мой шаг» посодействует организации концерта.