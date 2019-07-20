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Анна Акопян посетила известного композитора Владилена Бальяна


Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов «Мой  шаг» и  Cityofsmile  Анна Акопян вечером 19 июля посетила известного композитора Владилена Бальяна.На встрече, которая состоялась  по приглашению композитора, обсуждалась текущая ситуация и проблемы классической музыки.

«Отчет, который вы представили от фонда «Мой шаг», настолько тщательный, многожанровый  —люди, организации, ансамбли, личности, отчет до последнего драма. Это пашиняновский  почерк — отчитываться,быть честными искренним.  Я хотел рассказать Вам об этом — о гордости, которую я испытал, почувствовав, какое значение Вы придаете классической музыке, сколько времени отдаете этому, даже  создали организацию. Это и есть революция»,- сказал Владилен Бальян, добавив, что в сфере поддержки классической музыки в лице супруги премьер-министра  он видит соратника. 

«Большое спасибо за Ваши слова, оценку, которую Вы дали моей работе, моему мужу. Я с нетерпением жду встречи с ним сегодня,чтобы рассказать ему об этой встрече,  о Ваших словах. Общение  с Вами придает нам сил, и я благодарна за то, что Вы удостоили нас такой оценки», - сказала Анна Акопян. 

Владилен Бальян вспоминал, как родились его произведения, рассказал также, что  что осенью,в свой 95-й день рождения, планирует организовать вечер романса. Анна Акопян подчеркнула, что она будет рада присутствовать на концерте, а  фонд «Мой шаг» посодействует организации концерта.

 




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