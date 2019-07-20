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Юные армянские математики вернулись с Международной лондонской олимпиады с медалями


Юные  армянские  математики вернулись с Международной  лондонской  олимпиады  с медалями — двумя серебряными и одной  бронзовой.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования,  науки, культуры  и спорта РА  Араик  Арутюнян.

«Вчера в Лондоне завершилась Международная олимпиада по математике. Наши юные  математики завевали две серебряные и одну  бронзовую медали. По сравнению с прошлым годом у нас на 3  бронзовые  медали меньше, что обусловлено с обновлением команды. Качество медалей сохраняем, а на следующий  год поставим две задачи», - написал министр.

Араик  Арутюнян напомнил, что на днях юные физики вернулись с пятью бронзовыми медалями. Ожидаются результаты  команд по химии, биологии, астрономии.

 




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