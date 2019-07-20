Юные армянские математики вернулись с Международной лондонской олимпиады с медалями — двумя серебряными и одной бронзовой.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

«Вчера в Лондоне завершилась Международная олимпиада по математике. Наши юные математики завевали две серебряные и одну бронзовую медали. По сравнению с прошлым годом у нас на 3 бронзовые медали меньше, что обусловлено с обновлением команды. Качество медалей сохраняем, а на следующий год поставим две задачи», - написал министр.

Араик Арутюнян напомнил, что на днях юные физики вернулись с пятью бронзовыми медалями. Ожидаются результаты команд по химии, биологии, астрономии.