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Бако Саакян присутствовал на открытии Парка скульптур и фотовыставки "Небо Арцаха" профессора Григор


19 июля в городе Шуши Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал наоткрытии Парка скульптур и фотовыставки "Небо Арцаха" профессора Григория Габриелянца.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  президент Саакян отметил важность проведения подобных мероприятий, высоко оценив вклад Григория Габриелянца в развитие культурной жизни Арцаха и выразивнадежду, что известный ученый и впредь будет заниматься патриотической деятельностью.

 




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