19 июля в городе Шуши Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал наоткрытии Парка скульптур и фотовыставки "Небо Арцаха" профессора Григория Габриелянца.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян отметил важность проведения подобных мероприятий, высоко оценив вклад Григория Габриелянца в развитие культурной жизни Арцаха и выразивнадежду, что известный ученый и впредь будет заниматься патриотической деятельностью.