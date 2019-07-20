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Анна Акопян и Глэдис Береджикян обсудили пути сотрудничества


Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов «Мой  шаг» и  Cityofsmile  Анна Акопян 19 июля приняла  премьер-министра австралийского  штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджикян. На встрече присутствовал исполнительный директор фонда «Мой шаг» Ованес Казарян.

«Наслышана о Вашей деятельности и очень горжусь Вашей работой. Впервые у  Армении  такой премьер-министр и супруга премьер-министра. Я была  в Армении много раз, на этот раз я вижу, что люди настроены оптимистично и очень позитивно», - сказала Глэдис Береджикян.

«Момент исторический, иу каждого должен быть  свой вклад – в  рамках возможного. И я  также не могу  не  сделать максимум возможного», - сказала Анна Акопян, добавив, что первым результатом бархатной революции в Армении стала перемена атмосферы в стране.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра РА, Ованес Казарян представил деятельность и программы фонда «Мой шаг». 

«Цельфонда «Мой шаг» - создать инклюзивное, интеллектуальное и физически здоровое общество. С этой целью Фонд реализует множество программ, направленных на решение долгосрочных проблем », - сказал Ованес Казарян.

На встрече были обсуждены пути сотрудничества, достигнуты договоренности.

 

 

 




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