Президент РА Армен Саркисян находится с рабочим визитом в Лорийской области

Президент РА Армен Саркисян 20 июля прибыл с рабочим визитом в Лорийскую область. Президент посетит ряд культурно-исторических мест, дом-музей Ованеса Туманяна в Дсехе, родительский дом Гранта Матевосяна в Агнидзоре.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян посетит также Ванадзорский технологический центр, производственные предприятия.