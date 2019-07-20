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Президент РА Армен Саркисян находится с рабочим визитом в Лорийской области


Президент РА  Армен Саркисян 20 июля  прибыл  с рабочим  визитом в  Лорийскую  область. Президент посетит ряд культурно-исторических мест, дом-музей  Ованеса Туманяна  в  Дсехе, родительский дом Гранта  Матевосяна  в Агнидзоре.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен Саркисян посетит также Ванадзорский  технологический  центр, производственные  предприятия.

 

 




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