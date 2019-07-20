Кипр завершил внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

Кипр полностью завершил внутренние процедуры ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Кипр полностью завершил внутренние процедуры, необходимые для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, и 19 июля сообщил об этом Совету Европейского Союза», - написала она.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017г.

До этого Соглашение ратифицировали Болгария, Дания, Эстония, Соединенное Королевство, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия, Венгрия, Швеция, Словакия. Соглашение было ратифицировано и Арменией.