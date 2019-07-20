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Европейские индексы - 19-07-19


МОСКВА, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 12260.07 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.03% и составил 5552.34 пункта, британский FTSE вырос на 0.21% и составил 7508.70 пункта, а российский RTSI вырос на 0.07% и составил 1350.69 пункта.




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