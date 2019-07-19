США ужесточили санкции против Венесуэлы

Власти США в пятницу ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе министерства финансов США.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности лиц, причастных к использованию бывшим режимом [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро запугивания и репрессий, чтобы преследовать и заставить замолчать политических оппонентов, ни в чем не повинных граждан, а также военных", - приводятся в пресс-релизе Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

В числе внесенных в санкционные списки один генерал, два полковника и один майор.

Ранее в пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.