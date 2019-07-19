Заре Синанян встретился с членами Координационного совета российско-армянских организаций

Главный уполномоченный премьер-министра Армении по делам диаспоры Заре Синанян в посольстве Армении в РФ встретился с членами Координационного совета российско-армянских организаций.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомстве, на встрече присутствовал генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Он отметил, что высоко оценивает встречу членов структуры и главного уполномоченного.

Заре Синанян приветствовал членов совета и высоко оценил важный вклад генерал-лейтенанта в строительство армии. Члены совета отметили, что в 2013 году был создан Координационный совет российско-армянских организаций с участием 15 различных организаций. Участники подробно рассказали о своей деятельности, о проблемах, стоящих перед армянскими организациями в России, и сделали конкретные предложения.

Руководители армянских организаций выразили готовность приложить все усилия во благо Армении. В свою очередь Синанян отметил важность работы совета по укреплению связей между российскими армянами и Арменией.

Главный уполномоченный по делам диаспоры также встретился с основателем проекта «Лсаран» и членами инициативной группы. Они представили образовательную и культурную конференцию «Лсаран», которая состоится в пятый раз в сентябре этого года, и пригласили Заре Синаняна принять в ней участие.