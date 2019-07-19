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Премьер-министр назначил Рафика Григоряна первым заместителем министра юстиции Армении


Премьер-министр Никол Пашинян назначил Рафика Григоряна первым заместителем министра юстиции Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера размещено на сайте правительства e-gov.am.




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