Состоялась встреча вице-премьеров Армении и Ливана

Находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня по вопросам стабильного развития ООН вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 17 июля встретился с вице-премьером Ливана Гасаном Хасбани.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя своего коллегу, Тигран Авинян отметил, что отношения между Арменией и Ливаном развиваются в атмосфере взаимного доверия и дружбы. Удалось наладить политический диалог на высоком уровне, стимулировать взаимовыгодное сотрудничество в рамках международных организаций и развивать культурные и научно-образовательные связи.

Собеседники согласились с тем, что торговый оборот между странами имеет возможности для значительного роста и существует большой потенциал для взаимовыгодных инвестиций. Вице-премьер Авинян предложил создать необходимую базу для развития армяно-ливанского экономического партнерства посредством организации бизнес-форумов, активизации деловых контактов и взаимных визитов делегаций. В этом контексте стороны подчеркнули важность проведения второго заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и параллельного бизнес-форума, который откроет новые перспективы для реализации совместных проектов и расширения экономических связей. Тигран Авинян отметил, что Армения может предоставить ливанскому бизнесу доступ к новым рынкам благодаря членству в ЕАЭС с около 180 млн населением и ВВП в 1,8 триллиона долларов, а также созданию зоны свободной торговли ЕАЭС-Иран.

Коснувшись армянской общины в Ливане, вице-премьер Хасбани отметил, что община активно участвует в различных сферах общественной жизни страны и вносит значительный вклад в прогресс, достигнутый Ливаном. Тигран Авинян отметил, что ливанские армяне являются важным связующим звеном между двумя странами, и поблагодарил правительство Ливана за обеспечение прекрасных условий для сохранения национальной идентичности наших соотечественников.