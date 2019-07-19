Президент Армении принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции

Президент Армении Армен Саркисян принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции, главного редактора журнала “Nouvelles d'Arménie” Ара Тораняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники коснулись деятельности Координационного совета армянских организаций Франции, а также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках различных президентских инициатив.