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Президент Армении принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции


Президент Армении Армен Саркисян принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции, главного редактора журнала “Nouvelles d'Arménie” Ара Тораняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники коснулись деятельности Координационного совета армянских организаций Франции, а также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках различных президентских инициатив. 




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