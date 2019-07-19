Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Армении Петра Литвина. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, соответствующий указ размещен на сайте главы украинского государства.

Президент Украины 19 июля подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов страны, в частности уволены послы в США, Вьетнаме и Королевстве Камбоджа, Кипре, Туркменистане, Ватикане, Мальте, Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили, Иорданском Хашимитском Королевстве, в Нигерии, Гане, Бенине и Сьера-Леоне, ЮАР, Марокко, а также посла в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил уволить 12 послов.

Позже замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент принял такое решение, поскольку большинство послов «пересидели свой срок». «Некоторые — в два раза», — отметил он.

Напомним, Петр Литвин был назначен указом Петра Порошенко от 19 июня 2018 года.