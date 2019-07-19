Премьер провел совещание по вопросам концепции министерства высокотехнологической промышленности

Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня в правительстве совещание, посвященное концепции деятельности министерства высокотехнологической промышленности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства отметил, что целью совещания является обсуждение действий в процессе формирования министерства высокотехнологической промышленности. “Мы уже сформировали наши задачи на нескольких уровнях: у нас есть задача превращения Армении в технологическую и индустриальную страну. В связи с этим, конечно, мы уже говорили о важной роли перерабатывающей промышленности, роли промышленности в целом, однако особо важно развитие высокотехнологичной промышленности и военной промышленности в Республике Армения. Цель этого структурного изменения, которое мы реализовали, заключается именно в этом, и это один из тех конкретных случаев, когда мы увидим в ближайшие годы, насколько эффективным оно стало. Это та реформа, то изменение, от которого мы ожидаем конкретных результатов, и мы надеемся, что прогресс в этой области также приведет к серьезным изменениям в сфере образования”.

По словам Никола Пашиняна, когда речь идет о реформах в сфере образования и в целом о том, что у нас должно быть образованное и интеллектуальное общество, то работа в этом направлении будет напрасной, если не будут созданы соответствующие рабочие места, и вопрос в том, что должен делать человек после получения образования, высокой квалификации. “Понятно, что здесь у нас должна быть цепочка, и все звенья в этой цепочке имеют свое важное значение. Нам нужны кадры для развития промышленности и технологий, но эти кадры должны иметь возможность самореализации, иметь возможность реализовать свое образование, талант и навыки. И, конечно же, мы рассматриваем все это в концепции постоянного повышения уровня безопасности Республики Армения и Республики Арцах”, - сказал премьер-министр.

Министр Акоп Аршакян представил концепцию и приоритеты министерства высокотехнологической промышленности. В ходе обмена идеями были обсуждены вопросы развития отрасли.

Премьер-министр Пашинян, подводя итоги совещания, поручил руководителям заинтересованных ведомств продолжить совместную работу.