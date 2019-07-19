В Российской Федерации состоялось четвертое совместное заседание Коллегии Следственных комитетов Армении, России и Беларуси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян представил шаги по повышению эффективности комитета. «За последний год мы проводили масштабную работу по повышению эффективности работы СК Армении. Я инициировал изменения в структуре Следственного комитета Армении, которые в конечном итоге приведут к более эффективным усилиям по борьбе с преступностью», - сказал Айк Григорян.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своем выступлении подчеркнул, что совместная работа следователей трех стран не ограничивается выполнением поручений, полученных от иностранных партнеров в рамках отдельных дел.

«В России, Беларуси и Армении разрабатываются совместные мероприятия по борьбе с преступностью, а также по развитию научной и образовательной деятельности. Как вы знаете, мы приложили большие усилия для укрепления нашего межведомственного взаимодействия в различных сферах деятельности », - сказал председатель СК РФ.

Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич в своем выступлении подчеркнул, что время диктует необходимость оперативного обмена практикой, введения согласованных подходов к предупреждению и проявлению различных форм преступности.

В конце совместного заседания председатели СК Армении, России и Беларуси подписали документ о сотрудничестве.