Новоизбранный председатель ВСС сделает все возможное для обеспечения независимости судей

Новоизбранный председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян гарантирует, что сделает все возможное для обеспечения независимости судей.

«По моему убеждению, Высший судебный совет должен быть более прозрачным, действия - логичными и понятными. Это обеспечит независимость судей», - сказал он.

Как сообщает Арменпресс, Вардазарян отметил, что не видит в ВСС связей с предыдущим правительством.

Коснувшись реформы судебной системы, он подчеркнул, что, возможно, он не будет называться «веттинг», но будет проведен процесс, в ходе которого деятельность судей будет более простой и доступной, а также будут доступны любые шаги судей, будут декларации о доходах и имуществе, информация о политических связях.