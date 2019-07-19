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Председатель НС Армении встретился со спикером парламента Грузии


В Вашингтоне состоялся рабочий обед председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна с коллегой – спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в ходе обсуждений стороны подчеркнули весомую роль парламентов в армяно-грузинских отношениях и  подтвердили готовность к активизации официальных и неофициальных контактов между парламентариями.




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