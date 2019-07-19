Азиатские индексы - 19-07-19

ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.00% и составил 21466.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.94% и составил 1563.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 2924.20 пункта, а HANG SENG вырос на 1.07% и составил 28765.40 пункта.