Азиатские индексы - 19-07-19
ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.00% и составил 21466.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.94% и составил 1563.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 2924.20 пункта, а HANG SENG вырос на 1.07% и составил 28765.40 пункта.
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