Меркель обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке

Развитие ситуации на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, следует использовать дипломатические контакты для урегулирования конфликта вокруг Ирана. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Разумеется, я обеспокоена, нельзя без тревоги в настоящий момент смотреть на этот регион", - сказала она. "Мы делаем ставку на дипломатическое решение", - отметила Меркель, указав на необходимость восстановления каналов для диалога между Ираном и США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Канцлер признала, что Иран, "разумеется, не несет в одиночку ответственность" за сохранение ядерной сделки. Тем не менее Меркель считает, что Тегеран должен быть заинтересован в соблюдении положений соглашения.