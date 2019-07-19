Армению посетила группа экспертов НАТО

Согласно программе сотрудничества НАТО “Развитие оборонного образования” и МО РА на 2019 г., с 16 по 19 июля в Армении находилась группа экспертов в сфере дистанционного обучения НАТО во главе с координатором программ, профессором Петром Гавличеком.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, для преподавательского состава военных учебных заведений МО Армении эксперты НАТО в административном комплексе МО Армении провели практический курс “Создание и развитие дистанционного курса”, в рамках которого были представлены методология и современный инструментарий создания дистанционных курсов.

В ходе подведения итогов курса были обсуждены работы по внедрению возможностей дистанционного обучения в военно-учебных заведениях МО РА и дальнейшие программы.

Достигнута договоренность об обеспечении программой НАТО “Развитие оборонного образования" продолжительности подобных курсов для представителей военно-учебных заведений МО РА, а также предоставлении соответствующей консультации и профессиональной литературы.