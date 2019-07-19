В районе Афин произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сильное землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,3.

По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает телеканал Sky, о жертвах или пострадавших не сообщалось. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет. Сообщается только о том, что несколько человек застряли в лифтах, которые остановились из-за отсутствия тока. Пожарные, выполняющие в Греции роль спасателей, отправилась для оказания помощи этим людям.