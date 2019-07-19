Сергей Мовсесян в Чехии победил на турнире по быстрым шахматам

Бывший член сборной Армении по шахматам Сергей Мовсесян победил на международном турнире в Чехии.

Как передает «Арменпресс», набрав 7 очков из 9 возможных в блиц-турнире в Чехии, Сергей Мовсесян опередил других соперников по дополнительным очкам.

Сергей Мовсесян в быстрых шахматах не потерпел ни одного поражения -5 побед и 4 ничьи. В результате он стал победителем турнира.

Сергей Мовсесян с 2010 года выступает под флагом Армении.