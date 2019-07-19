Армения и Кыргызстан изучат потенциал формирования единого энергетического рынка

Вице-премьер Армении Тигран Авинян, находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию, 17 июля встретился с вице-премьером Кыргызстана Замирбеком Аскаровым. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, он отметил, что Армения придает важное значение развитию отношений с Кыргызстаном как в двустороннем формате, так и в формате интеграционных объединений и международных организаций.

В этом плане собеседники коснулись интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

Стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества и совершенствования договорно-правовой базы и отметили важность скорейшего начала деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Было подчеркнуто, что есть возможности реализации совместных программ в сфере инноваций и высоких технологий, и в этом контексте была особо подчеркнута важность накопленного опыта Армении в сфере электронного управления. Достигнута договоренность изучить потенциал формирования единого энергетического рынка и включить в повестку заседания Армяно-Кыргызской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству эти и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Вице-премьер Кыргызстана предложил также активизировать отношения в направлении межпарламентской дипломатии и сотрудничества органов местного самоуправления.