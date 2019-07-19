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Алексис Оганян будет модератором Всемирного ИТ-форума “WCIT 2019”


Модератором Всемирного ИТ-форума “WCIT 2019”, который состоится в Ереване будет основатель сайта Reddit и компании “Initialized Capital” Алексис Оганян.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице мероприятия в Facebook.

“WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ” состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг WITSA. Форум организует Союз предприятий передовых технологий.




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