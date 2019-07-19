Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал страны этого объединения объявить ливанское шиитское движение "Хезболлах" террористической группировкой. С таким обращением он выступил в четверг на заседании Постоянного совета ОАГ в Вашингтоне, репортаж о котором размещен на сайте организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Поводом к такому призыву со стороны генсека ОАГ стало принятое 18 июля властями Аргентины решение внесли "Хезболлах" в список организаций, связанных с террористической деятельностью. Правительство Аргентины считает, что "Хезболлах" несет ответственность за теракт у посольства Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году, в результате которого 29 человек погибли, 242 пострадали, а также за взрыв у еврейского культурного центра в аргентинской столице, приведший к гибели 85 человек.

Помимо Аргентины, "Хезболлах" причислена к террористическим группировкам еще в двух странах ОАГ - Канаде и Соединенных Штатах.