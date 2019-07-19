Высший судебный совет избрал нового председателя

Высший судебный совет, руководствуясь требованиями ст. 174 Конституции Республики Армения, ст. 84 Конституционного закона “Судебный кодекс Республики Армения”, 19 июля организовал выборы председателя совета.

В установленном законом порядке совет тайным голосованием избрал председателем Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ Высшего судебного совета Армении.

Пост председателя ВСС оставался вакантным после отставки Гагика Арутюняна.