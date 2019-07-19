Завершены работы по асфальтобетонному покрытию на участке дороги Севан - полуостров длиной в 1,094 к

Компания “Арарат дорстрой” за короткий срок осуществила работы по асфальтобетонному покрытию дороги М4 Севан – полуостров длиной в 1,094 км.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, на указанном участке были проведены работы по установке новых бордюров, ремонту ямы, стоянкам, укладке однослойного асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, ООО "Арарат дорстрой " осуществило работы по укладке мозаичной основы и нового асфальтобетонного покрытия, строительству и разметке пешеходных переходов.