Завершены работы по асфальтобетонному покрытию на участке дороги Севан - полуостров длиной в 1,094 к
14:29, 19 Июль, 2019
Компания “Арарат дорстрой” за короткий срок осуществила работы по асфальтобетонному покрытию дороги М4 Севан – полуостров длиной в 1,094 км.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, на указанном участке были проведены работы по установке новых бордюров, ремонту ямы, стоянкам, укладке однослойного асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, ООО "Арарат дорстрой " осуществило работы по укладке мозаичной основы и нового асфальтобетонного покрытия, строительству и разметке пешеходных переходов.