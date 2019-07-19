Президент Армен Саркисян провел прощальную встречу с послом Аргентины в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 19 июля в связи с завершением дипломатической миссии в нашей стране принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в Республике Армения Гонсало Уриолабеитиа.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил посла за его усилия, направленные на углубление и укрепление взаимодействия между Арменией и Аргентиной.

Подчеркнув важность последовательного развития отношений между двумя странами и полноценного использования возможностей взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, собеседники отметили, что в этом деле имеет свой большой вклад и армянская община Аргентины.

Посол Уриолабеитиа отметил, что покидает Армению с теплыми воспоминаниями и продолжит оставаться хорошим другом нашей страны.