Премьер-министр в воинской части лично проверил качество продуктов еды солдат

Премьер-министр Никол Пашинян посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны РА в Армавирской области, где во время обеда с солдатами лично проверил качество еды. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сообщил в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook.

“Минобороны Армении испытывает программу организации питания солдат в воинских частях в новом государственно-частном партнерстве. Мы пришли увидеть на месте, как действует процесс, и представить это Вам", - написал премьер-министр.

После пробы еды, премьер-министр отметил, что разница огромна.

“И ассортимент, и качество находятся на неописуемом высоком уровне”, - отметил Пашинян.

Вместе с премьер-министром Армении воинскую часть посетили также Министр обороны Давид Тоноян и начальник Генштаба ВС Артак Давтян.