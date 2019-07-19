В Сисиане произошел взрыв: по предварительным данным есть одна жертва

В Сисиане произошел взрыв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает депутат НС Армении от фракции “Просвещенная Армения” Србуи Григорян.

“Есть одна жертва. Только что побывала на месте происшествия. Правоохранители работают. По предварительным данным, взрывное устройство было привязано к двери хлева... Остальное узнаете от правоохранительных органов”, - пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук депутат из Сисиана.

В ответ на многочисленные вопросы она также написала, что взрыв произошел перед школой № 1.

Арменпресс уточняет подробности происшествия.