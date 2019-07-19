В Амасии сдан в эксплуатацию завод по производству шерсти. Он был открыт 19 июля в рамках программы делегации ЕС в Армении “ЕС для Ширакской области. Новые рабочие места благодаря производству шерсти”.

Как передает «Арменпресс», на официальной церемонии открытия присутствовали руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян, губернатор Ширака Тигран Петросян, глава общины Амасия Джемма Арутюнян, послы, представители партнерских структур программы и другие официальные лица.

“Рады, что сегодня запуском Амасийского завода по производству шерсти, мы способствуем созданию новых рабочих мест и экономическому росту Ширакской области. Ширак является одной из трех целевых областей сотрудничества ЕС – Армения. Мы благодарны нашим партнерам - общественной организации “Человек в нужде”, администрации общины Амасии, фонду “Ресурс- центр развития женщин”, Торгово-промышленной палате Ширакской области за то, что они обратили наше внимание на конкурентное преимущество шерсти Амасии. Мы будем рады в ближайшее время в Амасии увидеть развитие ковроткачества и производства тканей”, - отметил посол Петр Свитальский.

Губернатор Ширака Тигран Петросян от своего имени и от имени ширакцев выразил благодарность послу ЕС за инициативу направить в область программы ЕС.

“Чрезвычайно воодушевляет возможность использования потенциала производства шерсти в Амасии и прилегающих населенных пунктах и ожидаемое развитие. Создание новых рабочих мест с привлечением женщин позволит создавать и сохранять изделия ручной работы, содержащие культурные элементы, а с созданием рабочих мест существенно облегчить бытовые нужды десятков семей”, - отметила в своей речи директор армянского офиса ОО “Человек в нужде” Вардуи Дадунц.

Замминистра также отметил важность ожидаемого развития сферы производства шерсти, а также создания новых рабочих мест, выразил надежду, что завод в свое время не только расширит объемы своего производства, но и географию экспорта.

После официальной церемонии гости осмотрели территорию завода, ознакомились с работой завода и оборудованием. Программа будет способствовать развитию возможностей 14 местных МСП и созданию 60 стабильных рабочих мест в области.

На данный момент на заводе уже работают 16 человек.

Арменуи Мхоян