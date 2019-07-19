Центр развития культурного наследия объявил о начале деятельности

Региональный центр развития, управления и охраны культурного наследия, расположенный на девятом этаже Национальной галереи Армении, 19 июля объявил о начале своей деятельности.

Как передает «Арменпресс», центр будет действовать в области восстановления, развития, управления и коммуникаций, способствуя внедрению новых инфраструктур в области управления и развития историко-культурных памятников Армении, а также создаст возможности для переподготовки местных экспертов и специалистов.

“Надеюсь, этот центр внесет большой вклад в дело сохранения и спасения нашего культурного наследия. Идея создания центра возникла несколько лет назад, а сейчас необходимо предпринимать практические шаги”, - на торжественном открытии центра сказала заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Хачатурян.

Она выразил благодарность послу Италии в Армении Винченцо дель Монако за преданность и любовь к Армении. “Уверена, что итальянская школа будет полезна для нас”, - заключила заместитель министра.

Посол в первую очередь подчеркнул, что это региональный центр, который создаст предпосылки для сотрудничества между обеими странами. “Усилиями центра будут восстановлены историко-культурные памятники, что приведет к развитию туризма в стране, а это может привести к экономическому росту. Благодаря науке, искусству, туризму и экономике будут созданы новые рабочие места, что является важной частью политики правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна”, - подчеркнул Винченцо дель Монако.

Посол признался, что и армянскую культуру он считает своей: “Все культурные памятники, которые имеют ценность во всем мире, принадлежат всему человечеству. Многим из нас посчастливилось лично видеть множество ценных памятников. Будем работать, чтобы все узнали их и, почему бы и нет, также и увидели бы”, - заключил он.

Региональный центр развития, управления и охраны культурного наследия был создан в рамках сотрудничества Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Болонского университета (Италия) при содействии итальянского Агентства сотрудничества развития.

Церемония открытия регионального центра по развитию, управлению и сохранению культурного наследия состоялась 31 июля 2018 года с участием президентов Армении и Италии.