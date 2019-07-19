БСС отклонил заявление с требованием о прекращении полномочий Таварацян

Заявление с требованием о прекращении полномочий члена Высшего судебного совета Нахшун Таварацян 19 июля было отклонено.

Как передает «Арменпресс», председательствующий - и. о. председателя ВСС Сергей Чичоян зачитал заключительную часть решения.

“Высший судебный совет решил отклонить заявление членов совета Григория Бекмезяна, Айка Ованнисяна и Липарита Меликджаняна о прекращении полномочий члена совета Нахшун Таварацян. Решение вступает в силу с момента публикации и является окончательным”, - зачитал Чичоян.

Рассмотрение вопроса началось 18 июля и было отложено на основании приглашения на заседание КС в качестве свидетелей двух членов Кассационного суда.

На общем собрании судей, состоявшемся 11 июля 2019 года, были избраны два новых члена -судьи Месроп Макян и Рубен Вардазарян.

Таварацян была избрана членом ВСС в 2018 году, однако тогда подала в отставку, а 11 июля вместе с двумя новыми судьями она присягнула в качестве члена СДГП.