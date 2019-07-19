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Председатель НС встретился с конгрессменами США


Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне встретился с конгрессменами США. На встрече были  Эллиот Энгель, Фрэнк Палоне, Джеки Спир и другие.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, конгрессмены приветствовали демократические изменения в Армении и выразили готовность содействовать развитию армяно-американской повестки.




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