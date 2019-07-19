В Цовасаре на государственные средства строится внешняя сеть водопровода питьевой воды

В селе Цовасар Гегаркуникской области на средства, выделенные правительством РА, и при софинансировании муниципалитета начинается строительство внешней сети водопровода питьевой воды, длиной 1,5 км, в результате чего будет улучшена подача питьевой воды населению общины.

Как сообщил «Арменпресс» староста села Цовасар Арташес Мхитарян, стоимость строительства внешней сети питьевого водопровода составляет 17 млн драмов, 14 млн из которых составляют инвестиции правительства Армении, 3 млн - софинансирование сельской администрации.

“Будет проложена внешняя сеть водопровода длиной 1,5 км для подключения к регулирующему водохранилищу. В результате реализации этой жизненно важной программы община будет иметь круглосуточное бесперебойное водоснабжение. Строительные работы завершатся в ближайшие 90 дней. Регулярное водоснабжение будет обеспечено и в новых кварталах села”, - сказал Арташес Мхитарян.

Хосров Хлгатян