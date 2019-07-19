В Гегаркунике начался оросительный сезон

В общинах Гегаркуникской области начался активный оросительный сезон. Как сообщил «Арменпресс» начальник управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуника Амбарцум Амбарцумян, задействованы насосные станции, глубинные скважины, самотечные системы орошения. В отличие от предыдущих двух лет, на этот раз начало орошения было дано в сравнительно спокойных условиях и не сопровождалось различными проявлениями недовольства.

“Уже в течение недели в системе выявились определенные проблемы, которые регулируются в результате сотрудничества областного управления Гегаркуника, руководителей отдельных общин и дирекции ОПВ “Гегаркуник”.

Проблема с распределением оросительной воды, бесперебойными поставками возникла между водопользователями общин Лусакунк и Хачахбюр, а также Мадина, Геховит, Неркин и Верин Геташен. При участии дирекции, руководителей общин Лусакунк и Хачахбюр и водопользователей были урегулированы график водоснабжения и проблема, связанная с распределением. Те же мероприятия были проведены в пунктах распределения оросительной воды, питающихся из реки Аргичи, которыми пользуются водопользователи сел Неркин Геташен, Верин Геташен, Мадина и Геховит.

Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, между руководителями общин, водопользователями, ответственными за Аргичи ГЭС и представителями ОПВ была достигнута договоренность об установленном графике работы в оросительный период, с сохранением квот распределенной воды”, - рассказал Амбарцумян.

“Во время первого пуска воды всегда создается напряженность на местах, появляются непредвиденные проблемы, которые мы пытаемся решить. Мы сделаем все возможное, чтобы вода дошла до хозяйств вовремя и бесперебойно”, - заверил директор ОПВ “Гегаркуник” Карен Саркисян.

Хосров Хлгатян