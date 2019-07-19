Тигран Хачатрян с делегацией ВБ обсудил программы в сфере сельского хозяйства

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян принял делегацию во главе со старшим экономистом и руководителем рабочей группы Всемирного банка Бекзодом Шамсиевым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации второй программы ”Управление и конкурентоспособность сельскохозяйственных ресурсов общин “(CARMAC-2) и грантовой программы “Развитие возможностей мониторинга и оценки политики сельского хозяйства” (APMECB PHRD). Представители ВБ отметили, что основной целью миссии является прослеживание договоренностей, достигнутых в ходе последней миссии в мае текущего года, и действий, связанных с реконструкцией, вытекающих из изменений в управлении двумя программами. Стороны подчеркнули, что необходимо направить усилия на увеличение масштаба результатов, зафиксированных по программе “Управление сельскохозяйственными ресурсами общин и конкурентоспособность”, и более эффективное использование ресурсов.

Министр коснулся проблемы животноводства и сельского хозяйства, и производительности в целом, отметив, что совместные действия должны быть направлены на повышение производительности.

Тигран Хачатрян и делегация Всемирного банка договорились привести программу в соответствие со стратегией разрабатываемой в настоящее время в сфере сельского хозяйства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам землепользования, борьбы с эпидемиями в животноводстве и их предотвращения и сельского хозяйства.