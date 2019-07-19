Бако Саакян принял делегацию КРОУ Армении во главе с руководителем структуры

19 июля президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения во главе с руководителем структуры Гарегином Баграмяном. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся расширения и углубления сотрудничества двух армянских государств в сфере регулирования общественных услуг и экономической конкуренции.

Во встрече приняли участие председатель Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Республики Арцах Микаел Вирабян и другие должностные лица.