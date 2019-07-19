Резервный борт авиакомпании Nordwind совершил посадку в Ереване

Резервный борт авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") с пассажирами самолета Москва - Ереван, совершившего вынужденную посадку из-за задымления кабины, совершил посадку в аэропорту Звартноц столицы Армении. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу утром сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы приземлился в аэропорту Звартноц в 09:08 (08:08 мск)", - отметили там.

Причиной задымления в самолете компании Nordwind в Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования - СК.