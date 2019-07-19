СК и прокуратура начали проверку после задымления в самолете Nordwind в Шереметьево

Следственный комитет начал проверку после задымления на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Ереван авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") в Шереметьево.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Свою проверку проводит и Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП). Как сообщила ТАСС представитель ведомства Екатерина Короткова, "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию". "В аэропорт выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - добавила она.

В пятницу около 01:00 мск самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс Москва - Ереван из аэропорта Шереметьево, прервал взлет на этапе разбега. При рулежке на взлетно-посадочной полосе произошло задымление кабины передней части самолета. Командир воздушного судна принял решение об экстренном торможении и эвакуации.

Согласно данным Главного управления МЧС по Московской области, на борту находились 187 человек, из которых пострадали восемь, двое были госпитализированы. Сообщение о задымлении в кабине пилотов поступило спасателям в 01:03 мск. Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления.