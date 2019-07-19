Посольство Армении представляет подробности об эвакуированных пассажирах рейса Москва-Ереван

В связи с инцидентом, произошедшим в кабине пилотов Boeingа 747, совершавшего рейс Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево, посольство Армении в России сообщает, что двое из эвакуированных пассажиров продолжают находиться в больнице подмосковного города Химки.

Как передает «Арменпресс», посольство на своей странице в Facebook сообщает, что двое граждан (1965 г. и в 1974 г.) находятся под наблюдением врачей. У одного из граждан было диагностировано обострение диабета, другой гражданин получил телесные повреждения.

Отметим, что большая часть пассажиров рейса вылетела в Ереван на другом самолете. 19 пассажиров отказались от полета.

“В 00:45 по московскому времени, при взлете рейса N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) в пассажирском салоне был замечен запах. Экипаж остановил взлет и после отключения двигателей при помощи аварийных надувных лестниц организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей). Все пассажиры были размещены в здании аэропорта”.