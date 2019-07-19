Неотложные меры: СК Армении представил подробности о беспорядках в Иджеване

По уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, продолжаются необходимые масштабные следственные и процессуальные действия для выяснения обстоятельств беспорядков во время акции протеста в городе Иджеван, насилия и хулиганства в отношении сотрудников полиции и личностей лиц, причастных к непосредственному участию.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в рамках инцидента полиция подвергла приводу 22 человека, еще 3 человека явились добровольно. 13 человек задержаны по подозрению в участии в беспорядках, они допрошены. В качестве меры пресечения в отношении 7 лиц избрана подписка о невыезде. Пятеро в рамках уголовного дела имеют процессуальный статус свидетеля. Предпринимаются оперативно-розыскные и оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению еще 11 человек.

Ранее комитет сообщал, что 17 июля 2019 года, начиная с 18: 00, группа лиц, с целью выражения своего недовольства в связи с ужесточением борьбы с незаконной вырубкой деревьев, перекрыла отрезок межгосударственной дороги Армения – Грузия, перекресток Ереванской и Иджеванской улиц города Иджевана. Эти лица из хулиганских побуждений, умышленно грубо нарушили общественный порядок, открыто проявив неуважение к жителям города Иджеван и участникам дорожного движения. Не подчинившись законному требованию сотрудников полиции прекратить вышеуказанные преступные действия, они кричали, ругались, повредили крышу остановки общественного транспорта на указанном перекрестке, применили насилие, с применением предметов, используемых в качестве оружия -камней и дубинок, нанесли телесные повреждения ряду сотрудников полиции РА, являющихся представителем власти и осуществляющих службу в указанном месте с целью обеспечения общественного порядка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 258, части 4 статьи 258, части 1 статьи 316 и части 2 статьи 316 Уголовного кодекса РА. Следствие продолжается.

Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, круга и личности предполагаемых преступников, персонализации их действий и уголовно-правовой оценки. На основании полученных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения, о чем комитет сообщит дополнительно.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.