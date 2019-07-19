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Бако Саакян в Тигранакерте провел расширенное совещание


18 июля президент Республики Арцах Бако Саакян в Тигранакерте провел расширенное совещание по вопросам развития сельского хозяйства и решения существующих в сфере проблем.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с докладами выступили министр сельского хозяйства, директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, руководители соответствующих ведомств, районных администраций.

В своем заключительном выступлении глава государства дал поручения руководителям заинтересованных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов, подчеркнув, что он требует целенаправленной и скоординированной работы как со стороны ответственных лиц центральных, так и районных и местных звеньев управления.

В совещании приняли участие государственный министр Григорий Мартиросян, члены правительства, руководители районных администраций и другие должностные лица.




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