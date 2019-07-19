Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль

В некоторых областях Армении температура воздуха достигнет + 42


В связи с проникновением теплых тропических воздушных потоков с территории Ирака,  с 21 по 23 июля, температура воздуха в Ереване, в Араратской и Армавирской областях, в долинах Сюника в дневные часы с 16: 00 до 18: 00  достигнет + 40 - +42  градусов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник Гидрометеорологического центра МЧС Армении Гагик Суренян.

Из-за отсутствия осадков и ожидаемого высокого теплового фона в ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях республики возможен высокий риск возникновения пожаров”, - отметил Гагик Суренян.




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