В Тегеране опровергли уничтожение иранского беспилотника в Ормузском проливе

Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные сбили в четверг в Ормузском проливе иранский БПЛА.

"Мы не потеряли ни одного беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще, - написал Арагчи в пятницу в своем Twitter. - Я боюсь, что [десантный корабль ВМС] США Boxer по ошибке сбил свой беспилотник".

Как сообщил ранее Трамп, универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг БПЛА Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. По словам президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа".