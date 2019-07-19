На проспекте Аршакуняц в Ереване некачественное заполнение трещин заменено новым асфальтом

По требованию мэрии некачественное заполнение трещин заменено новым асфальтом.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Несколько дней назад на проспекте Аршакуняц некой неопытной организацией, выигравшей тендер, была проведена работа по заполнению трещин. Из-за использованных ею материалов, в результате контакта с покрышками машин, асфальт был разрушен. Вместо пользы был нaнесен вред.

В результате обсуждений с должностными лицами мэрии, за счет этой компании сейчас прокладывается свежий асфальт на тех участках, где должны были быть заполнены трещины”, - написал Карапетян.

Пресс-секретарь опубликовал видеоматериалы о проделанной работе.